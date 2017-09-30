Таски: Лига чемпионов отличается от РФПЛ. Премьер-Лига для «Спартака» важнее

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 12-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Игра была не слишком простой. «Урал» — хорошая команда, они неплохо действовали сегодня, но на протяжении всей встречи мы были сильнее. Счёт мог быть больше 2:0, мы могли забивать 3-4, играли хорошо. Поздравления команде. Сегодня каждый игрок действовал удачно, защита сыграла хорошо.
Лига чемпионов отличается от РФПЛ. Премьер-Лига важнее, потому что от нашей позиции зависит, где мы будем играть в следующем сезоне. Тренер делает всё правильно, вы сами это видели. После сложного матча с «Ливерпулем» мы провели очень хорошую игру сегодня.
Не думаю, что у Адриано травма. Последнюю неделю он принял участие во многих матчах и просто устал. Это нормально. Я тоже устал после трёх матчей за семь дней. Поговорив с тренером, мы решили, что лучше будет, если я отдохну. Но я готов сыграть на следующей неделе», — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.