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Каррера: с Луисом Адриано всё хорошо. Он много бегал, поэтому попросил замену

30 сентября 2017, суббота. 21:50 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии форварда Луиса Адриано после матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0). В концовке встречи бразилец попросил замену и уступил место на поле Марио Пашаличу.

«С Адриано всё хорошо. Он просто сегодня много бегал, поэтому попросил замену. Тем более он один из тех игроков, кто играл всегда. Это нормально, что он устал. Проблем вообще никаких нет. Я очень доволен его игрой как с мячом, так и без него», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Каррера: если до сих пор не было результатов, то не из-за физической подготовки
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Луис Адриано Массимо Каррера
Новости. Футбол
30 сентября 2017, суббота
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