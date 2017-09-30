«Динамо СПб» на своём поле уступило «Оренбургу»

«Динамо СПб» на своём поле минимально проиграло «Оренбургу» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на восьмой минуте матча забил полузащитник команды Владимира Федотова Денис Попович.
«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Динамо СПб», имеющее в своём активе 30 баллов, располагается на третьей позиции.