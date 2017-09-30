До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» — «Урал» — 2:0. Видеообзор матча 12-го тура РФПЛ

30 сентября 2017, суббота. 21:53 Футбол

«Спартак» выиграл у «Урала» в матче 12-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 36-й минуте Луис Адриано совершил перехват в центре поля, Ивелин Попов сделал передачу в свободную зону на ход Лоренсо Мельгарехо, тот прострелил в штрафную, а Александр Самедов в касание уложил мяч в угол ворот.

В дебюте второго тайма Илья Кутепов совершил отбор в центре поля, Фернандо тут же сделал перевод к штрафной, Педро Роша получил обратную передачу от Луиса Адриано, выскочил на ворота и пробил мимо голкипера.

На 74-й минуте Луис Адриано обыграл Грегора Балажица, тот сзади ударил бразильца. Владислав Безбородов показал игроку гостей вторую жёлтую карточку.

«Спартак» (17 очков) догнал «Ахмат» и делит с ним пятое место в турнирной таблице. «Урал» (16) — восьмой.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

Таски: Лига чемпионов отличается от РФПЛ. Премьер-Лига для «Спартака» важнее
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Урал
Новости. Футбол
30 сентября 2017, суббота
22:29 Гунько: я был сверхэмоционален и, позже, естественно, извинился перед арбитром
22:27 Промес: фанаты «Спартака» знают, что я их обожаю
22:21 Конте: разочарован результатом матча, но доволен самоотдачей игроков «Челси»
22:20 Промес: организм дал мне знак, что нужно перевести дух
22:20 На матче Лиги 1 на трибуне обрушилось заграждение, пострадали 18 человек
22:10 Гвардиола: «Ман Сити» был лучше «Челси» во втором тайме, поздравляю команду
22:08 Слуцкий: всю неделю в «Халле» говорили, как важно стабилизировать качество игры
22:07 Каррера — после победного матча с «Уралом»: думаю, это и есть «Спартак»
21:59 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» сыграл вничью с «Грассхоппером»
21:56 Самедов: у «Спартака» был непростой этап, но мы выдержали и он подошёл к концу
21:53 «Спартак» — «Урал» — 2:0. Видеообзор матча 12-го тура РФПЛ
21:50 «Динамо СПб» на своём поле уступило «Оренбургу»
21:50 Каррера: с Луисом Адриано всё хорошо. Он много бегал, поэтому попросил замену
21:47 Таски: Лига чемпионов отличается от РФПЛ. Премьер-Лига для «Спартака» важнее
21:43 Селихов: самое главное, «Спартак» добыл три очка, наконец-то можно выдохнуть
21:37 Каррера: Кутепов показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится
21:33 Каррера: если до сих пор не было результатов, то не из-за физической подготовки
21:32 «Гамбург» — «Вердер» — 0:0. Безголевая серия хозяев достигла 450 минут
21:28 Гол Селезнёва не спас «Карабюкспор» от поражения в матче с «Галатасараем»
21:23 «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» и догнал «МЮ» по количеству набранных очков
21:21 Тарханов: наверное, это первая игра в сезоне, когда «Спартак» сыграл очень мощно
21:19 «Алавес» обыграл «Леванте», одержав первую победу в текущем сезоне Примеры
21:02 Пресс-конференция Карреры и Тарханова после матча «Спартак» — «Урал»: LIVE!
21:02 Тарханов: наверное, матч со «Спартаком» — самый худший для «Урала»
21:00 Комбаров и Джикия оказали Самедову первую помощь после удара головой в затылок
20:57 Три гола с пенальти помогли «Удинезе» разгромить «Сампдорию»
20:52 «Спартак» выиграл у «Урала» и сравнялся с «Ахматом» по количеству очков
20:36 Спаллетти: нужно признать, что «Интер» ещё не является тем, кем мы хотим стать
20:35 Талалаев: на месте зрителей ушёл бы с матча «Шинник» — «Тамбов»
20:21 Феллайни: у «Манчестер Юнайтед» появилась настоящая уверенность в себе
20:18 Педро Роша забил дебютный гол за «Спартак» в матче с «Уралом»
20:04 Ходжсон: «Кристал Пэлас» похож на боксёра, которого лупят тяжеловесы
19:52 «ПСЖ» забил шесть голов «Бордо», Неймар оформил дубль
19:49 Сборная России U17 уступила Финляндии в отборочном матче юношеского ЧЕ
19:45 Жамалетдинов: спорить с ветеранами ЦСКА даже мысли не возникает
19:41 «Рубин» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча
19:34 Оздоев: «Рубин» проделывает хорошую работу, но теряет концентрацию
19:33 Слуцкий: план «Халла» на матч с «Бирмингемом» сработал, мы играли очень солидно
19:28 Моуринью: «МЮ» в среду играл в России, поэтому пришлось проводить ротацию
19:12 Зидан: не думаю, что у «Реала» и Роналду есть проблемы с продлением контракта
19:09 «Севилья» обыграла «Малагу» и вышла на второе место в Примере
19:03 Гаджиев: гол «Амкара» «Рубину» не вытекал из логики игры, но это футбол
18:58 «Спартак-2» выиграл у «Волгаря», «Кубань» победила «Авангард»
18:56 «МЮ» разгромил «Кристал Пэлас», Рондон забил за «Вест Бромвич»
18:55 Бердыев: есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, но я вынужден их ставить
Все новости RSS
Партнерский контент