Самедов: у «Спартака» был непростой этап, но мы выдержали и он подошёл к концу

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом», завершившегося победой красно-белых со счётом 2:0.
«Очень важный матч, очень важная победа, потому что давно не выигрывали в чемпионате. Надо поправлять свои дела. Очень рады, что выиграли. У нас был непростой этап, но мы, слава богу, выдержали и он подошёл к концу, сейчас будет пауза.
Мы стараемся в каждом матче показывать ту игру, которая была в прошлом сезоне. Но есть объективные причины и ошибки, которые приводят к пропущенным мячам, что было в последних матчах. Сегодня сыграли на ноль, концовку провели более-менее уверенно и довели до победы.
Что касается травмированных, то мы ждём, когда ребята поправятся, это будет сильное усиление. Нам надо подниматься. Ребята вернутся, и, я думаю, всё будет хорошо», — сказал Самедов в эфире телеканала «Наш футбол».