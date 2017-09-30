Каррера — после победного матча с «Уралом»: думаю, это и есть «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Наш футбол» поделился мнением о домашнем матче 12-го тура РФПЛ с «Уралом», завершившемся победой красно-белых со счётом 2:0.
«Думаю, что игра с «Ливерпулем» пошла нам на пользу, ребята хорошо сыграли сегодня. Несмотря на то что мы оставили много сил в игре с «Ливерпулем», сегодня нашли ментальные и физические силы для того, чтобы провести хороший матч. Думаю, это и есть «Спартак». Если мы будем продолжать таким же образом, то ещё можем побороться за что-то в чемпионате.
Этот матч был для нас одним из лучших в нынешнем сезоне на ментальном и физическом уровне — по концентрации и подходу к игре», — сказал Каррера.
«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2
Александр Самедов и Педро Роша нокаутировали «Урал».