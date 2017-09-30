Гунько: я был сверхэмоционален и, позже, естественно, извинился перед арбитром

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Волгарем» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Мы ожидали активных действий «Волгаря» на флангах и готовились к ним. Но в итоге уже в начале игры получили в свои ворота пенальти, хотя мне поначалу показалось, что его не было. Но стоит признать, что судья принял правильное решение. Я был сверхэмоционален и, позже, естественно, извинился перед арбитром. Но эмоции — это, наверное, часть футбола. Наша команда, думаю, подарила эмоции всем болельщиками нашей команды.
Несмотря на то, что мы пропустили, забить три мяча «Волгарю» на выезде — это хороший показатель. Потому что до предыдущей игры с «Тамбовом» команда пропустила меньше всех в лиге. То есть, мы знали, что она обороняется очень компактно, низко. Наверное, быстро полученное преимущество сыграло с соперником злую шутку", — цитирует тренера сайт ФНЛ.