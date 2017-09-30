Марлос: рад, что стал гражданином Украины, учу украинский язык

Полузащитник «Шахтёра» Марлос прокомментировал получение украинского гражданства и свой первый вызов в сборную Украины на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2018.
«Сразу хочу извиниться. Мог бы постараться дать интервью на русском языке, но нужно немного больше времени, чтобы разговаривать свободно. Одновременно учу украинский язык.
Чрезвычайно рад тому, что стал гражданином Украины и получил вызов в национальную сборную. Меня переполняют эмоции», — цитирует Марлоса «Террикон» со ссылкой на интервью игрока телеканалу «Футбол 1».