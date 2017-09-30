И. Обухов: вызов в молодёжную сборную России — это всегда приятно

21-летний вратарь «Тюмени» Игорь Обухов прокомментировал итог матча с «Сибирью» (0:0) в 16-м туре ФНЛ.
«Действительно вторую игру подряд сыграли на ноль. Это приятно, но в идеале нужно было одержать победу. То, что не пропустили, — это заслуга всей команды. В целом грамотно и надежно сыграли в обороне. Уже в понедельник я должен быть в расположении молодежной сборной России. Вызов в национальную команду —это всегда приятно, поэтому эмоции только положительные», — сказал игрок в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов вызвал Обухова на отборочные матчи чемпионата Европы с командами Австрии и Сербии.
Гунько: я был сверхэмоционален и позже, естественно, извинился перед арбитром