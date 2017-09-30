«Нант» победил «Метц» и поднялся на третье место в чемпионате Франции

«Нант» победил «Метц» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 3-й минуте матча забил Эмилиано Сала. Команда Клаудио Раньери набрала 16 очков и вышла на третье место в таблице чемпионата.
В других матчах 8-го тура Лиги 1 «Дижон» упустил победу над «Страсбургом» (1:1), «Генгам» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1), а «Кан» победил «Ренн» (1:0). Игра «Амьен» — «Лилль» была отменена из-за происшествия на трибунах.