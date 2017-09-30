Лопетеги: Пике — часть души сборной Испании, в этом нет сомнений

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал слова защитника «Барселоны» Херарда Пике. Последний известен тем, что всегда ратовал за независимость Каталонии от Испании. Футболист в очередной раз высказался на этот счёт на своей странице в социальной сети «Твиттер», призвав каталонцев принять участие в голосовании на предстоящем 1 октября референдуме.
«Я хочу сосредоточиться на наших играх и на квалификации ЧМ. У меня нет никаких сомнений по поводу Херарда. Он будет тренироваться с нами в понедельник, он такой же игрок, как и все.
Моя сфера интересов — спорт, а Херард — часть души сборной Испании. В этом нет сомнений. Мы никому не позволим отвлечь нас», — цитирует тренера Football Espana.
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