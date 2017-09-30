Защитник «Реала» Карвахаль может пропустить полтора месяца

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может пропустить полтора месяца. Игрок страдает от вируса, который влияет на его перикард, информирует пресс-служба мадридцев.
Перикард — наружная соединительнотканная оболочка сердца. Перикард, или сердечная сумка, представляет собой тонкий, но плотный мешок, в котором находится сердце. Перикард отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.
1 октября «Реал» дома сыграет с «Эспаньолом» в игре седьмого тура Примеры.
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