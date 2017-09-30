Крижанац: при мне «Зенит» был питерской командой, а теперь стал аргентинской

Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац поделился мнением о нынешнем составе питерской команды.
«Не смотрю матчи «Зенита». Я ещё четыре года назад говорил, что не будет сильного «Зенита» без русских игроков. И оказался прав. Пока в команде были Керж, Шава, Гарик, Анюк, Фаза, Широк — «Зенит» был на голову выше всех. Сейчас клуб тратит огромные деньги на трансферы, но два года подряд не может выиграть чемпионство. Куда это годится?
Когда-то в «Зените» играли сильные русские игроки и хорошие иностранцы. Такие, как я! Шучу. Но ведь мы давали результат! Когда в команде много легионеров, всегда возникают трудности. При мне «Зенит» был питерской командой. А теперь стал португальской и аргентинской» — цитирует Крижанаца «Спорт день за днём».
В летнее трансферное окно в «Зенит» пришли пять аргентинских игроков — Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.