Матерацци: никто, включая Бонуччи, не сможет изменить расклад сил в Серии А

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци выразил мнение, что переход защитника Леонардо Бонуччи в «Милан» не сможет изменить баланс сил в Серии А. Летом Бонуччи перешёл в миланский клуб из «Ювентуса».
«Никто, включая Лео, не сможет изменить расклад сил в Серии А одним переходом. Единственные в мире, кто мог бы это сделать, — Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что касается тех, кто думал, что „Ювентус“ будет сильно ослаблен с уходом Бонуччи, то хочу сказать им, что оборона туринцев очень хорошо выстроена и может пережить уход одного игрока.
Леонардо уже за 30 лет, он стоит 42 миллиона евро и имеет высокую зарплату, но я выиграл Кубок мира в 34 года. У него впереди четыре или пять сезонов на высоком уровне. Лео сделал сложный выбор, оставив клуб, который доминирует в Италии, и перейдя в переживающий не лучшие годы „Милан“», — цитирует Матерацци Gazzetta dello Sport.