Соперник «Спартака» «Марибор» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Словении

«Марибор», соперник московского «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов, сыграл вничью со счётом 0:0 с командой «Триглав» в матче 11-го тура чемпионата Словении.
«Марибор» набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице словенского первенства. «Триглав» с пятью баллами в активе располагается на последнем, 10-м месте.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» дома сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Ответный матч между командами пройдёт 21 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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