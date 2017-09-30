Гвардиола: в роли тренера это моя первая победа на «Стэмфорд Бридж»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в выездном матче 7-го тура АПЛ.
«Хочу посвятить сегодняшнюю победу Бенжамену Менди и Серхио Агуэро. Наши ребята будут делать всё для того, чтобы продолжать идти вперёд. Мы огорчены отсутствием Бенжамена и Серхио. Можно жаловаться на то, что травмированы важные игроки, или продолжать бороться тем составом, который есть в нашем распоряжении, в команде много замечательных игроков.
Мы ехали в Лондон за победой. В роли тренера это моя первая победа на «Стэмфорд Бридж». Все очень довольны результатом, главное — это победа, а во втором тайме мы сыграли действительно хорошо», — цитирует Гвардиолу сайт клуба.
Гвардиола: «Ман Сити» был лучше «Челси» во втором тайме, поздравляю команду