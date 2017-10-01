Неймар и Кавани по решению Эмери будут бить пенальти по очереди

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери решил ситуацию с исполнителями пенальти. Об этом сообщил защитник парижан Томас Менье после победы над «Бордо» в матче восьмого тура французской Лиги 1 (6:2). Ранее нападающий Эдинсон Кавани не позволил форварду Неймару пробить с «точки» в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0).
«Тренер решил этот вопрос, они будут бить пенальти по очереди. Сегодня это сделал Неймар. Назначь судья второй 11-метровый, его бы исполнял Кавани», — цитирует Менье Мirror.
В игре с «Бордо» Неймар оформил дубль (второй мяч — с пенальти), Кавани забил один раз.
«ПСЖ» забил шесть голов «Бордо», Неймар оформил дубль