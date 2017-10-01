А. Ребров: Дикий приносит удачу!

Вратарь «Спартака» Артём Ребров, получивший повреждение связок правого колена в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1) и наблюдавший игру красно-белых с «Уралом» в 12-м туре РФПЛ на трибуне, отметил, что бывший голкипер Андрей Дикань принёс команде удачу.
«Дикий приносит удачу! С победой», — написал Ребров на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Фото доступно на странице Реброва в социальной сети «Инстаграм».
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