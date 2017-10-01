Игрокам сборной Англии разрешат встречаться с родными во время ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что во время чемпионата мира 2018 года игрокам национальной команды будет разрешено встречаться в отеле с женами, девушками или членами семьи.
«Не помню, чтобы на каком-либо турнире члены семей были рядом с игроками всё время, но я не против того, чтобы игроки виделись с родными на следующий день после игры. Я буду поощрять эти встречи. Мы хотим создать среду, в которой игроки чувствовали бы себя расслаблено, в противном случае атмосфера в коллективе может превратиться в мыльный пузырь», — сказал Саутгейт.
Издание The Telegraph также отмечает, что сборная Англии на время ЧМ-2018 хочет снять весь отель, в котором будет располагаться команда.
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