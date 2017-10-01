Глушаков: такими игроками, как Шишкин, нельзя разбрасываться

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, в прошлом выступавший за «Локомотив», выразил мнение, что «железнодорожники» напрасно позволили уйти в «Краснодар» полузащитнику Роману Шишкину.
«Хорошо, что у меня есть такой друг. Есть кому довериться. В трудную минуту, если есть какие-то проблемы, можно позвонить и просто даже душу открыть. Не всем так позвонишь и расскажешь, какие у тебя проблемы или радостные моменты.
Что касается его ухода из «Локомотива», то он не понимал, почему в клубе приняли решение расстаться с ним. Это хороший футболист, на тот момент он был вице-капитаном. Я думаю, что такими игроками в любом случае нельзя разбрасываться.
Что ни делается, всё делается к лучшему. Самое главное, что он сейчас играет. Он счастлив в «Краснодаре», — сказал Глушаков в программе «Звёзды Премьер-Лиги».