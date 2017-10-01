Ходжсон пригласил Джилардино в «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассчитывает укрепить линию нападения опытным итальянским нападающим Альберто Джилардино, ныне пребывающим в статусе свободного агента. Такими сведениями располагает итальянское издание Gazzamercato.
«Кристал Пэлас» катастрофически начал этот сезон, проиграв все семь матчей в Премьер-лиге с разницей голов 0-17. Кроме того, команда из травмы лишилась бельгийского форварда Кристиана Бентеке. Что касается бывшего нападающего национальной команды Италии, чемпиона мира 2006 года, 35-летний Джилардино был близок к переходу в состав клуба MLS «Монреаль Импэкт».
Джилардино может стать игроком «Монреаля»