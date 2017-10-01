Семак: в матче с ЦСКА будет сложно, «Уфе» нужно показать свой максимум

Бывший капитан ЦСКА, а ныне главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о подготовке к противостоянию с «армейцами» в рамках 12-го тура РФПЛ, которое состоится сегодня, 1 октября, в Москве.
«Работаем в привычном для нас режиме, у нас есть полноценный недельный цикл, чтобы подготовиться. После прошлой недели, когда нам пришлось сыграть два гостевых матча и один матч дома, сейчас немного проще, есть возможность подготовиться в плановом режиме. Работаем, ничего нового не придумали. Трудимся, готовимся к матчу с «армейцами». Мы понимаем, что нас ждёт тяжёлый соперник, один из лидеров российского чемпионата последних лет. Конечно, это очень квалифицированная команда с опытом выступлений, и будет очень сложно. Но наше дело — сыграть в полную силу, насколько мы сможем, насколько мы готовы на нынешний момент.
Естественно, в таких матчах организация, движение, борьба выходят на первый план. Надо показать максимум, будем стараться сыграть как можно лучше. А как всё сложится, результат мы не можем предугадать.
Конечно, я достаточно большой отрезок своей футбольной жизни провел в ЦСКА, для меня это не чужой клуб. В тех соревнованиях, где «армейцы» принимают участие, естественно, переживаю за успех. Надеюсь, что на международном уровне у команды всё будет хорошо, и ЦСКА сможет выйти из группы Лиги чемпионов, шансы всегда есть. Но в предстоящем матче я всей душой буду переживать за нашу команду, хочется, чтобы «Уфа» сыграла достойно», — подчеркнул Семак.