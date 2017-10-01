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Бекхэм поддержал «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас» в новом имидже

1 октября 2017, воскресенье. 03:49 Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм посетил «Олд Траффорд» и поддержал манкунианцев в противостоянии с «Кристал Пэлас» (4:0) в седьмом туре английской Премьер-лиги. После игры экс-футболист сборной Англии опубликовал на своей странице в «инстаграме» фотографию с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Обращает на себя внимание смена имиджа Бекхэма — теперь у него длинные волосы.

«Босс», — написал 42-летний англичанин в «инстаграме».

Посмотреть совместное фото Бекхэма и Моуринью можно в «инстаграме» экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм Жозе Моуринью Фото
Новости. Футбол
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