Бекхэм поддержал «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас» в новом имидже

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм посетил «Олд Траффорд» и поддержал манкунианцев в противостоянии с «Кристал Пэлас» (4:0) в седьмом туре английской Премьер-лиги. После игры экс-футболист сборной Англии опубликовал на своей странице в «инстаграме» фотографию с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Обращает на себя внимание смена имиджа Бекхэма — теперь у него длинные волосы.
«Босс», — написал 42-летний англичанин в «инстаграме».
Посмотреть совместное фото Бекхэма и Моуринью можно в «инстаграме» экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед».
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