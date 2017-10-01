Во Франции система видеофиксации ошибочно определила гол в ворота «Кана»

Во встрече «Ренна» и «Кана» в восьмом туре французской Лиги 1 система видеофиксации голов определила взятие ворот команды гостей после углового в исполнении Вахби Хазри. Голкипер «Кана» Реми Веркурт парировал мяч до линии ворот, однако система зафиксировала гол, о чём было сообщено главному рефери, и тот жестом указал на центр поля. Столкнувшись с протестами игроков «Кана» и разобравшись в ситуации, судья Амаури Делеру в итоге всё же принял верное решение и не засчитал взятие ворот.
Игра в Ренне завершилась победой «Кана» со счётом 1:0, гости выиграли благодаря автоголу Рами Бенсебаини в первом тайме.
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