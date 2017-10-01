Конте: у Мораты мышечные проблемы, не думаю, что он сможет сыграть за сборную

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о проблемах нападающего Альваро Мораты, появившихся в ходе встречи с «Манчестер Сити» (0:1) в седьмом туре АПЛ. Специалист предположил, что форвард не поможет сборной Испании в октябрьской серии матчей национальных команд.
«У него мышечные проблемы. Не думаю, что его повреждение носит серьёзный характер. Он попросил меня о замене, чтобы не рисковать усугубить травму.
Точно сказать, когда он сможет играть, я не могу. В ближайшие дни наши врачи будут отслеживать состояние его здоровья, но на данный момент я не думаю, что он сможет сыграть за сборную», — цитирует Конте пресс-служба синих.
6 октября сборная Испании встретится с соперниками из Албании, а спустя три дня сыграет в Израиле.
Конте: разочарован результатом матча, но доволен самоотдачей игроков «Челси»