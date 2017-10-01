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Конте: у Мораты мышечные проблемы, не думаю, что он сможет сыграть за сборную

1 октября 2017, воскресенье. 04:44 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о проблемах нападающего Альваро Мораты, появившихся в ходе встречи с «Манчестер Сити» (0:1) в седьмом туре АПЛ. Специалист предположил, что форвард не поможет сборной Испании в октябрьской серии матчей национальных команд.

«У него мышечные проблемы. Не думаю, что его повреждение носит серьёзный характер. Он попросил меня о замене, чтобы не рисковать усугубить травму.

Точно сказать, когда он сможет играть, я не могу. В ближайшие дни наши врачи будут отслеживать состояние его здоровья, но на данный момент я не думаю, что он сможет сыграть за сборную», — цитирует Конте пресс-служба синих.

6 октября сборная Испании встретится с соперниками из Албании, а спустя три дня сыграет в Израиле.

Конте: разочарован результатом матча, но доволен самоотдачей игроков «Челси»
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Челси Альваро Мората Антонио Конте Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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