Источник: Конте намерен летом покинуть «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте планирует покинуть занимаемую должность по окончании текущего сезона, такими сведениями располагает британское издание The Sunday Times.
Сообщается, что 48-летний специалист недоволен проведённой летней трансферной кампанией, а также недоступностью владельца клуба Романа Абрамовича и его помощницы Марины Грановской.
Минувшим летом Конте отказался от пролонгации контракта с «Челси», а согласился лишь на увеличение заработной платы. Текущее соглашение специалиста с лондонским клубом рассчитано до лета 2019 года.
Конте признался, что хотел бы стать спортивным директором