Крауч в шутку выразил готовность вернуться в сборную Англии

Бывший нападающий сборной Англии, форвард «Сток Сити» Питер Крауч, вышедший на замену в матче с «Саутгемптоном» (2:1) в седьмом туре АПЛ и забивший победный мяч, стал самым возрастным автором гола в текущем сезоне Премьер-лиги. Крауч отличился в возрасте 36 лет и 243 дней и после игры пошутил на тему своего возвращения в национальную команду.
«Я очень рад выйти на замену и принести своей команде победу. Я много работаю на тренировках и, конечно, хотел бы играть в стартовом составе, но на этот счёт остаюсь реалистом.
Стоит ли после этого гола ждать звонка Гарета Саутгейта? Ну, я же ещё не ушёл на пенсию», — с улыбкой сказал Крауч в эфире ВВС Sport.
«МЮ» разгромил «Кристал Пэлас», Рондон забил за «Вест Бромвич»