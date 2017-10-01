Мбаппе: Кавани и Неймару стоит только дать мяч, и они сделают всю работу

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе по достоинству оценил игровые возможности своих одноклубников Эдинсона Кавани и Неймара. 30 сентября парижане сокрушили «Бордо» (6:2) в восьмом туре чемпионата Франции, бразилец оформил дубль и стал автором передачи на Кавани, а сам Мбаппе записал на свой счёт гол и пас.
«Играть с Кавани и Неймаром очень легко. Это на самом деле отличные футболисты, мне нужно лишь приспособиться к их движениям, передать им мяч, и они сделают всю работу», — цитирует Мбаппе интернет-издание Goal.
«ПСЖ» — «Бордо»: шикарный гол Неймара и другие яркие моменты с его участием