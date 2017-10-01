Бенитес: в АПЛ есть клубы с огромными деньгами, «Ливерпуль» всегда чуть отставал

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес накануне предстоящего 1 октября домашнего матча седьмого тура АПЛ с «Ливерпулем» отметил, что мерсисайдцы всегда были ограничены в размерах трансферного бюджета.
«Когда я прибыл в „Ливерпуль“, бюджет был 20 млн фунтов стерлингов. Когда я ушёл, это было 17 млн фунтов стерлингов, но всё же люди говорили, что я должен выиграть титул, я должен бороться. «Манчестер Юнайтед» ежегодно получал на трансферы около 50 млн фунтов стерлингов, но люди говорили, что мне нужно соревноваться с ними каждый год. А ещё были «Челси» и «Арсенал». Теперь есть «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а также „ПСЖ“ и другие, но ситуация всегда была похожей. Есть огромные клубы с огромным количеством денег, а «Ливерпуль» всегда немного отставал.
Как тогда выиграть трофеи? Вы должны создать хорошую команду с прекрасной атмосферой и работать. На самом деле команды, которые выигрывают титул, в 90 процентов случаях обладают наибольшим количеством денег», — цитирует Бенитеса Sky Sports.
Бенитес являлся главным тренером «Ливерпуля» с 2004 по 2010 год. Под руководством испанского специалиста красные выиграли четыре трофея.