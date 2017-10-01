Соболев: в Самаре «Томи» было очень тяжело, а «Енисей» давал играть

Нападающий «Томи» Александр Соболев подвёл итоги домашнего матча 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем» (1:1).
«Если брать первый тайм, в котором гости имели преимущество, то итог положительный. Если последние 20-25 минут, то мы давили и могли дожимать „Енисей“. Наверное, не хватило времени. Какую установку давал Валерий Петраков перед выходом на замену? Он выпускал меня не как нападающего, просил играть ниже, помогая центральным полузащитникам. Что я и делал.
С „Крыльями“ было тяжелее. Они загнали нас в штрафную – в Самаре было очень тяжело. А „Енисей“ и сам играл, и нам давал играть», — сказал Соболев.
Петраков: будь «Томь» немного поудачливее, могла бы и выиграть у «Енисея»