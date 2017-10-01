Булавин: благодаря грамотной ротации проблем с усталостью у «Зенита» нет

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 12-ого тура РФПЛ, в котором питерская команда сыграет на выезде с «Анжи».
«Жду от «Зенита» только победы. В прошлом сезоне питерцы не очень удачно играли в Махачкале, но сейчас очень странно как-то сравнивать «Зенит» и «Анжи». У команды Манчини абсолютно каждый игрок индивидуально сильнее соперника.
Последние матчи показывают, что «Зенит» на правильном пути. И здесь стоит похвалить Манчини, потому что он проводит очень грамотную ротацию, давая поиграть всем. Каждый состав выставляется, исходя из тактики соперника, при этом оставаясь при своей стиле. В команде очень высокая конкуренция. Благодаря этой грамотной ротации проблем с усталостью у «Зенита» нет», — сказал Булавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск.