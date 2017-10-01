Каррера целует Адриано, фанаты передают Самедову кепку «Армия России». Фотообзор

30 сентября на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились полузащитник Александр Самедов и нападающий Педро Роша.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Урал», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.
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Хорошо, что всё обошлось.