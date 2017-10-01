Иско: «Реал» никогда не терял уверенности в своих силах

Полузащитник мадридского «Реала» Иско отметил, что мадридцы не теряли уверенности в своих силах, несмотря на неудачные результаты в Примере.
«Мы никогда не теряли уверенности в своих силах во время чёрной полосы. Мы провели фантастический матч в Дортмунде, где до этой недели никогда не выигрывали. Эта победа очень важна для нас.
Мы смогли продемонстрировать свои умения, это была фантастическая игра, что ещё больше повысит уверенность команды. Результаты в Примере нельзя назвать хорошими, но они не являются точным отражением наших выступлений, поскольку каждый видел, что моментов было много — не хватало реализации», — цитирует Иско Marca.
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