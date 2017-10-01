Источник: ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018

ФИФА в случае попадания сборной Испании в финальную часть чемпионата мира 2018 года может исключить команду из состава участников, если руководство Примеры запретит «Барселоне» выступать в чемпионате в результате независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, ФИФА может счесть возможное решение Примеры исключить «Барселону» вмешательством государства в дела национальной федерации футбола. В случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой ФИФА.
Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось сегодня утром, 1 октября.
Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии по почте