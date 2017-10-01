Моуринью: я не люблю перерывы на матчи сборных, это плохо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгрома «Кристал Пэлас» в матче седьмого тура английской Премьер-лиги выступил против паузы на матчи сборных. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«Я не люблю перерывы на матчи сборных, это плохо. У нас уже была такая пауза в сезоне, а следующий матч был через два дня после того, как все игроки вернулись в команду. Для нас это нехорошо, но жалобы не помогают. Мы должны ждать и надеяться, что повреждений не будет», — цитирует тренера Sky Sports.
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