Комбаров: Глушаков не даст соврать — я говорил, что не проиграем «Ливерпулю»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым признался, что прогнозировал положительный результат для красно-белых в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Игра состоялась 26 сентября и завершилась со счётом 1:1.
«Глушаков не даст соврать, мы вместе сидели на трибуне: ещё перед игрой я сказал, что будет как минимум ничья, а если повезёт, то, может, и выиграем. На первых минутах эти ощущения внутри подтвердились. Чувствовалось, что все ребята бьются друг за друга. А когда это происходит, приходит уверенность в себе и получается контролировать мяч», — отметил Комбаров, не принимавший участия в матче с «Ливерпулем» из-за повреждения.
Дмитрий добавил, что у игроков «Спартака» появилась уверенность после положительного результата с «Ливерпулем» и победы над «Уралом» (2:0) в домашнем матче 12-го тура РФПЛ.
«До этих матчей мы действительно выдавали не очень хороший результат. Но сейчас показали себя, тем более в игре с «Ливерпулем». Это действительно очень сильная команда. Можно сказать, сейчас закрепили положительную серию матчем с «Уралом». Важно, что мы выполнили все установки тренера. Выходили и бились друг за друга до последнего. Через это приходит уверенность, когда ты чувствуешь, что тебя подстрахуют и партнёр чувствует, что его подстрахуют. Отсюда и результат».