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Тренер «Бирмингема»: игроки подвели болельщиков, получив 1:6 от «Халла»

1 октября 2017, воскресенье. 10:44 Футбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Бирмингем Сити» Ли Карсли поделился впечатлениями от поражения в матче 12-го тура Чемпионшипа с «Халл Сити». Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 6:1.

«После 10 или 15 минут стало ясно, что физически и ментально четыре или пять футболистов были не совсем готовы играть против такой крепкой команды, как „Халл“. Думаю, важно, чтобы они посмотрели на себя как на игроков и сами сделали выводы. Они представляют клуб с историей и фанатами, которые заплатили много денег, чтобы прийти и посмотреть на матч. Они их подвели», — цитирует тренера сайт «Халла».

«Халл Сити» — «Бирмингем» — 6:1. Слуцкий прервал серию из пяти матчей без побед
Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
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Бирмингем Халл Сити Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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