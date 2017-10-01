Милито: гонка бомбадиров серии А сделает Сампаоли счастливым

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито высоко оценил уровень форварда нерадзурри Мауро Икарди и отметил, что он должен побороться за звание лучшего бомбардира серии А.
«Мауро исключительный центрфорвард, у которого есть невероятный нюх на голы. Я надеюсь, что в этом году он будет много забивать и затащит «Интер» очень высоко. Но я не уверен, что он сможет стать лучшим бомбардиром в серии А.
Думаю, что у него будет сильное соперничество с соотечественником Пауло Дибалой, да и ещё один аргентинец — Гонсало Игуаин — показал на протяжении всей своей карьеры, что умеет забивать. Это будет хорошая битва между тремя классными форвардами. Самым счастливым человеком станет Хорхе Сампаоли, тренер сборной Аргентины, у которого будет богатый выбор", — цитирует Милито Corriere dello Sport.