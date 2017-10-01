В Махачкале открыли мемориальную доску в честь экс-игрока «Анжи» Гасанбекова

В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь легендарного нападающего «Анжи» Ибрагима Гасанбекова.
В мероприятии приняли участие генеральный директор ФК «Анжи» Саид Абдулаев, близкие родственники Гасанбекова, ветераны футбола, бывшие одноклубники Ибрагима. Церемония началась с открытия мемориальной доски, данная миссия была доверена Будуну Будунову и Арсену Акаеву. После чего с речью выступили директор академии «Анжи» Магомед Исаев и президент федерации футбола Махачкалы Джамал Генжеханов. А затем слова благодарности сказали мать и дядя Ибрагима.
«Присутствующие вспоминали о Гасанбекове, как о прекрасном человеке и лидере команды. Игрой футболиста восхищались не только дагестанские болельщики, но и поклонники других команд. Ибрагим выступал в составе «Анжи» с 1992 по 1999 годы, был капитаном команды, ему принадлежат многочисленные рекорды. Именно Гасанбеков является первым российским футболистом, забившим 100 голов в первенстве страны.
Доска установлена на доме № 39 по проспекту Имама Шамиля, в котором проживал Ибрагим», — информирует сайт махачкалинцев.