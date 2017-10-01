Болельщики «Ростова» поздравили Узденова с юбилеем

Болельщики «Ростова» поздравили члена совета директоров «Ростова» Али Узденова с 55-летием.
«Уважаемый Али Муссаевич! От лица всех болельщиков поздравляем вас с юбилеем!
От всей души хотим выразить слова благодарности за поддержку, которую вы оказываете любимому на Дону виду спорта. Вы пришли в ФК «Ростов» в непростое для клуба время. При вашем участии продолжился путь славных побед дончан: в 2008 году вышли в Высшую лигу Чемпионата России, а в сезоне-2013/14 взяли Кубок России. Дальше – больше: серебряный сезон-2015/16 в Чемпионате России. Участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы-2016/17 – большой скачок в развитии донского футбола. Эти победы стали возможны благодаря вашему вкладу в наше общее дело.
Впереди ещё много побед и свершений! Вместе – только вперёд!» — цитирует текст поздравления сайт РФПЛ.