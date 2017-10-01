«Локомотив» — «Динамо»: на московском дерби ожидается около 12 тыс. зрителей

На матче 12-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Динамо» ожидается около 12 тыс. зрителей. Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Главный судья матча — Сергей Карасёв из Москвы.
«На матче „Локомотив“ — «Динамо» ожидается около 12 тыс. человек", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину в пресс-службе «Локомотива».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.