Глушаков — о «Ростов Арене»: стадион прекрасен уже сейчас, особенно газон

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, восстанавливающийся после травмы, посетил строящийся стадион «Ростов Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. Глушаков является уроженцем Ростовской области.
«Давно ждал этого момента, и вот он настал! Удалось выкроить немного времени и побывать на новом строящемся стадионе в Ростове. Что могу сказать… Арена прекрасна уже сейчас, особенно газон. А когда строительство завершится — будет просто праздник. Радуюсь за город и за Ростовскую область — нас ждёт прекрасное время и отличный футбол на ЧМ-2018!
Как видите, уже работаю с мячом — восстановление идёт по плану, а во время таких приятных поездок оно происходит ещё быстрее!", — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Глушакова.