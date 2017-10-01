Данни Блинд: у Моуринью в «Манчестер Юнайтед» есть шесть избранных игроков

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд выразил мнение, что у наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в этом сезоне есть группа незаменимых игроков. За манкунианцев выступает сын Данни — универсальный защитник Дейли Блинд.
«У Моуринью есть шесть игроков, которые формируют костяк „МЮ“. Это Давид де Хеа, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Поль Погба, Генрих Мхитарян и Ромелу Лукаку. За пределами этой шестёрки избранных он постоянно меняет игроков. Иногда Моуринью делает выбор между Рашфордом и Марсьялем, иногда — между Дейли и Эшли Янгом или Дармианом», — цитирует Данни Блинда Goal.
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