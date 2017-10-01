Пильгуй: «Локомотив» и «Динамо» из разных весовых категорий

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился ожиданиями от гостевого матча бело-голубых с «Локомотивом» (1 октября) в 12-м туре РФПЛ.
«Московское «Динамо» не в лучшем состоянии, учитывая отсутствие Кирилла Панченко. Он мог в некоторых играх решить результат своими действиями. Лучше остальных выглядит Самба Соу, очень зрелая игра у опорного полузащитника. А вот в атаке у «Динамо» сложно кого-то выделить. «Локомотив» сейчас на ходу, и на данный момент это команды разных весовых категорий. «Динамо» будет тяжело, но просто так они не выйдут, будут сопротивляться.
Надеюсь, команда сможет спасти сезон и остаться в Премьер-Лиге. Надо проявлять характер и продолжать бороться. Ни класса, ни мастерства у «Динамо» пока нет, только характер и остаётся», — сказал Пильгуй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.