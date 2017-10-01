Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Эспаньолом»

Нападающий Гарет Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч седьмого тура испанской Примеры с «Эспаньолом». Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан решил не использовать валлийца в предстоящей игре из-за мышечного напряжения.
Также матч с «Эспаньолом» ожидаемо пропустит Даниэль Карвахаль. Вчера стало известно, что у защитника проблемы с сердцем, и он может выбыть из строя на полтора месяца.
Помимо Бэйла и Карвахаля, «Реалу» не помогут ранее попавшие в лазарет Карим Бензема, Матео Ковачич, Тео Эрнандес и Марсело.
Матч «Реал» — «Эспаньол» состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — в 21:45 по московскому времени.
Зидан: у Бэйла ничего серьёзного, но мы не хотим рисковать