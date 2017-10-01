Вальверде: «Барселона» хочет обыграть «Лас-Пальмас», уйдя на паузу без поражений

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от домашнего матча седьмого тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (1 октября).
«Очень важно победить перед перерывом на матчи сборных. Мы постараемся выиграть, закончить первый этап сезона на хорошей ноте и уйти на международную паузу без поражений. «Лас-Пальмас» доставит нам проблем.
Политическая ситуация в Каталонии и референдум? Я уже говорил об этом, но надеюсь, что в воскресенье помимо победы в важной игре, всё будет спокойно и обойдётся без происшествий", — цитирует тренера Marca.
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