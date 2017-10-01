Хави назвал позором действия испанской полиции в Каталонии

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави осудил действия полиции Испании, которая старается помешать проведению референдума за отделение Каталонии.
«Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны то, что людям не дают голосовать, недопустимо. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить своё право голоса», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.
Источник: ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018