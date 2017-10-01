С. Индзаги: Иммобиле всегда приезжает на тренировку первым и уезжает последним

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги похвалил форварда Чиро Иммобиле, который забил восемь голов в шести матчах серии А.
«Я знал, что он будет забивать, когда получит шанс и доверие. Я был поражен тем, как он органично влился в нашу команду с самого первого дня. Он всегда первым приезжал на тренировку и последним уходил с неё.
Вот почему он один из наших лидеров. Не только потому, что он много забивает, но и из-за того, что он старается и очень хочет проявить себя», — цитирует тренера Football Italia.
С. Индзаги: у меня нет слов для того, чтобы описать игру Иммобиле