Пике проголосовал на референдуме о независимости Каталонии

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике принял участие в референдуме о независимости Каталонии.
«Я уже проголосовал. Вместе мы являемся неудержимой защитой для демократии», – написал Пике в своём «твиттере».
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Пике.
Ранее Пике призвал каталонцев проголосовать за независимость Каталонии. Референдум также поддержали бывшие игроки «Барселоны» Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль и Хави.
Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром, 1 октября. Испанская полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.