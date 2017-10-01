«Наполи» на своём поле разгромил «Кальяри»

«Наполи» одержал крупную победу над «Кальяри» в матче седьмого тура итальянской серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл Марек Гамшик. В концовке первого тайма Дрис Мертенс точным ударом с пенальти удвоил преимущество неаполитанцев, а во втором тайме Калиду Кулибали сделал счёт крупным.
«Наполи» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (6) располагается на 14-й позиции.